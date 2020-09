Gesellschaft : Wirre Staatsfeinde

Zur Berichterstattung über die Corona-Demos in Berlin und zum Kommentar „Mehrheit der Bürger sollte endlich Gesicht zeigen“ (TV vom 31. August) schreibt Dieter Schottes:

Die Ereignisse von Berlin überraschten mich nicht. Lediglich die Zahl der wirren Staatsfeinde aus dem rechten Lager in unserer Gesellschaft müssen langsam, aber sicher Ängste auslösen. Wir haben in unserer Republik ein allzu starkes Faschismus- und Rassismus-Problem. Wer mit offenen Augen und Ohren am gesellschaftlichen Leben teilnimmt, wird dies als Demokrat uneingeschränkt erkennen. Und wer als aufrechter Mensch am Dienstagabend in „Frontal“ den (leider zuvor nicht gezeigten) Filmbericht über die gescheiterte „Erstürmung“ des denkwürdigen Berliner Bundestagsgebäudes durch diese verrückten „Demonstranten“ gesehen hat, wird sich angesichts der Teilnehmer und ihres Gewaltpotenzials, ihrer Aussagen und des ganzen Irrsinns seine ablehnenden Gedanken machen.