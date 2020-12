Politik : Wirres, dilettantisches Gestolpere

Zur Berichterstattung über rechtswidrige Beförderungen in rheinland-pfälzischen Ministerien schreibt Hermann J. Bier:

Was ist da über Jahre veranstaltet worden? Und warum kommt das jetzt erst an die Oberfläche? Zur Beförderungs- und Beurteilungspraxis selbst kann und muss man natürlich Grundsätzliches sagen. Als Beamter habe ich adäquate Einblicke in dieses Dickicht. Wer mal an der Basis gearbeitet hat und diesem hochherrschaftlichen Gebaren „ausgeliefert“ war, weiß, dass das Beurteilungsverfahren an sich eine Farce ist. „Man“ weiß vor diesem Beförderungs-Theater natürlich schon, wen man befördern will und wen nicht. Danach werden Beurteilungen „passend“ angefertigt, damit „man“ rechtlich nicht angreifbar ist. Es soll jetzt keiner aus dem involvierten Personenkreis gegen diese Feststellung theatralisch aufbegehren und einen konsternierten Gesichtsausdruck aufsetzen. Jeder, der das Geschäft betreibt, wird mir hinter vorgehaltener Hand zustimmen – Betroffene, Personalräte und auch die segenspendenden Hände selbst. The Show must go on ...