Gesellschaft : Wo bleibt der Aufschrei?

Zum Artikel „Linksextremisten wüten drei Nächte in Leipzig“ (TV vom 7. September) schreibt Walburga Rink:

Wie schön, dass Leipzig nach drei Krawallnächten bei Sonnenschein doch wieder recht friedlich aussieht. Es war doch alles nicht so schlimm, denn es waren doch wieder nur „augenscheinliche Linksextremisten“, die in Leipzig randaliert und Stadt und Leute terrorisiert haben. Linke Chaoten werden in Deutschland solange getätschelt und schöngeredet, bis sie als normale Bürger gelten. Hausbesetzungen und Gewalt gegen die Polizei sind alltagsfähig; der Steinewerfer Joschka Fischer konnte Außenminister werden. Die Linke, als Nachfolgerin der SED, ist salonfähig, und bei linken Demos können Antifa Fahnen schwingen und sogar die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ, die ein marxistisch-leninistisch orientierter Jugendverband ist und als offiziell eigenständige Nebenorganisation der DKP gilt) kann ihre Banner kritiklos aufhängen – so geschehen in Idar-Oberstein. Bei uns wird offiziell über einen grünen Politiker Robert Habeck als potenziellen Kanzler geredet, der öffentlich sagt (Zitat): „Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht.“