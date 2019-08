Politik : Wo bleibt der Aufstand der aufrechten Demokraten?

Zum Artikel „EU schaut bei Gewalt gegen Flüchtlinge weg“ (TV vom 8. August) schreibt Ernst Geilenkirchen:

„Es fehlt der Wille, wegen möglicher Menschenrechtsverletzungen Druck auf die Grenzstaaten auszuüben.“ Diese Aussage eines Frontex-Experten, den der TV zitiert, sollte eigentlich einen Aufstand aller Demokraten provozieren, betrachtet man die angeführten Beispiele für Missstände an den Außengrenzen Europas: brutaler Einsatz der Grenzschützer, Polizeihunde, die auf Flüchtlinge gehetzt werden, Verstöße von Polizisten in Ungarn, Bulgarien und Griechenland, die folgenlos bleiben. Meldungen über Versklavung, Menschenhandel und Vergewaltigungen in libyschen Lagern werden hingenommen. In China, in Saudi-Arabien, in der Türkei und in andern „Schurkenstaaten“ verlangt Angela Merkel die Einhaltung der Menschenrechte. An den Außengrenzen der EU nimmt sie es nicht so genau.