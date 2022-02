Leserbrief : Wo bleibt die Transparenz?

Biotonne

Aber worin liegt die Begründung, dass diese Tonne im Durchschnitt 28 Prozent Mehrkosten verursacht, sprich eine Gebührenerhöhung? Nach meinen Wahrnehmungen sitzen in der Kreisverwaltung und beim ART verantwortliche Leute, die in der Lage sind, ein System „kaputt“ zu rechnen und – siehe da – wieder für den Bürger „annehmbar“ darzustellen.

Wie gehen diese Leute mit dem Bürger um? Wieso wird eine genaue Preiskalkulation dem Bürger vorenthalten? Wie will man dem Bürger klarmachen, dass das jetzige Biocontainer-System samt Eimerchen, Tütchen und so weiter um so viel preiswerter sein soll? Es gibt Investitionen in besondere Container in zwei verschiedenen Größen, davon reichlich, mittlerweile mit teuren Vorhängeschlössern versehen, und in sogenannte teure Spülfahrzeuge (die manchmal die Leerung übernehmen, aber fast nie spülen), die wöchentlich vorbeikommen. Überwiegend sind es normale Abfuhr-Fahrzeuge des ART.