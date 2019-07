Forum : Wo eins nur wichtig ist

Mosel! Musik! Festival! Es geht wieder los. Ich gehe hin – und denke über heimat/en nach:

Stöbern im Programm des Mosel Musikfestivals, das am Wochenende beginnt. Wunderbare Stimmen, wunderbare Orchester. Sänger und Musiker, die schon Stars sind, Sänger und Musiker, die womöglich demnächst Stars sein werden. Von der Mosel, vom Ende der Seidenstraße, vom Kap der Guten Hoffnung. Klassik und Jazz, Swing und Hip-Hop, Volkslieder. Fantastische Spielorte in der Region: Kirchen, Säle, Plätze, Weingüter, Landhäuser. Und ...

Das Stöbern im Programm (digital: www.moselmusikfestival.de) macht Laune. So viele Denkanstöße, so viele Querverbindungen, so viele Assoziationen. Manchmal genügt ein Wort wie: heimat/en. Das Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz überstrahlt auch das Mosel Musikfestival: heimat/en. Singular und/oder Plural? Wen oder was trennt der Schrägstrich? Modisch kleingeschrieben, ein neues Verb?