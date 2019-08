Parteien : Wo ist die grüne Handschrift?

Zu unserem Artikel „Wer ist der Retter der Fichten und Eichen?“ (TV vom 22. August) schreibt Winfried Herberich, Senscheid:

In einem Punkt muss ich Christian Baldauf recht geben. Die Grünen haben hier in Rheinland-Pfalz in Sachen ökologische Wende auf allen Gebieten nichts bis nicht viel erreicht.