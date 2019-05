Natur : Wo sind sie hin, die Bienen und Fliegen, die Spatzen und Meisen?

Zur Berichterstattung über die neuesten Erkenntnisse zum Artensterben und zum Kommentar „Der Zustand der Erde spiegelt unsere Maßlosigkeit wider“ (TV vom 7. Mai) schreibt Manfred Schmitz:

Meine Beobachtung: Noch vor etwa vier Jahren war die Windschutzscheibe meines Autos im Frühjahr und Sommer von Insekteneinschlägen übersät, schwirrten fünf Rotschwanzpärchen in der Morgen- und Abenddämmerung ums Haus und jagten nach Insekten. Jetzt ist nur noch ein Pärchen da, und nur die Hälfte der Meisennester ist noch belegt. Mehr als zehn Jahre ist es her, dass Baumläufer, Goldammer, Buchfink, Specht und andere Vogelarten mit mehreren Exemplaren das Futterhaus besuchten, jetzt sieht man nur ab und an mal ein Exemplar. Dass Goldammer und Buchfink – gemeinsam mit Spatzen – in Schwärmen das Dorf bevölkerten, ist mindestens fünf Jahrzehnte her, Feldhühner, Kiebitze und Lerchen sind schon lange Legende.