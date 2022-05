Leserbrief : Umweltfreundlich, klimaneutral und nachhaltig: „So retten wir die Welt?“

Klimaschutz

Und der Strom für diese Fahrzeuge? Meist werden diese Autos nachts geladen, weil man sie tagsüber braucht. Hier ist der Solarstrom nicht vorhanden – Windenergie nur per Zufall. Also wird somit das Auto mit Kohlestrom aus Polen oder Atomstrom aus Frankreich geladen. So retten wir die Welt?