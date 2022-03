Leserbrief : Asselborn hat recht

Ukraine-Krieg

Oh, ihr Heuchler von allen politischen Parteien, die ihr den „durchgegangenen Gaul“ des luxemburgischen Außenministers Asselborn kritisiert: Natürlich war das nicht „political correct“, aber war der Einmarsch in einen souveränen Staat mit katastrophalen Folgen für die Bevölkerung der Ukraine und womöglich die Welt etwa „political correct“ (In einem Interview eines luxemburgischen Radiosender hatte Asselborn gesagt, dass die „physische Eliminierung von Wladimir Putin die wahrscheinlich einzige Lösung“ sei, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. In den sozialen Medien hatte er dafür einen Shitstorm geerntet und sich später für diese Aussage entschuldigt, Anm. der Redaktion). Insgeheim hat doch die überwiegende Mehrheit wohl gedacht: Recht hat er, sogar den Mut, sich so zu exponieren. Ich meinerseits muss gestehen, dass ich nach Putins Einmarsch in die Ukraine ständig an die Ballade Belsazar von Heinrich Heine aus dem Jahr 1820 denken muss,wo es in der letzten Zeile heißt: „Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht.“ (Belsazar war ein tyrannischer Herrscher in Babylon.) Ein solches Szenario wurde ja wohl auch schon angedacht.