Leserbrief : Kein Sauerstoff für Putins Regime

Ukraine-Krieg

Kuleba formulierte diplomatisch, und es fühlte sich auch so an, dass Deutschland in diesen Tagen wieder einmal wegschaut. Es beschämte mich als Bundesbürger. Ja, Deutschland ist gut darin gewesen, immer weit wegzuschauen und sich selbst genug zu sein. Jetzt, wo der Krieg in Europa wieder tobt, vor unserer Haustüre, bei unseren Nachbarn, spürbar nahe, muss sich Deutschland nicht nur die Frage stellen, was passiert eigentlich um uns herum, sondern muss jetzt zu der Frage: Was ist von uns zu tun, schnell eine entschlossene Antwort finden.