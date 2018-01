Wollt ihr das wirklich?!

Zur Berichterstattung über die Verhandlungen zur Regierungsbildung in Berlin schreiben Peter Trauden, Hermann Dellwing und Herbert Daufenbach:

Da jammern und hadern sie nun, die Genossen. Nach den Sondierungen rumort es gewaltig an der Basis. Zu Recht.

Die CDU umzukrempeln in eine linke Partei gelang nicht bei den Sondierungen und wird auch nicht in Koalitionsverhandlungen gelingen. Wie und warum auch?

Martin Schulz hat es versemmelt. Bei all der spontanen, ja stürmischen Unterstützung, die er zu Anfang aus seinem Lager bekam, hat er nicht verinnerlicht, dass die große Mehrheit seiner Partei wieder zu echter Sozialdemokratie zurückkehren will. Die übervorsichtigen, vermeintlich klug taktierenden Einflüsterer und Berater drängten ihn zu dem schwammigen Kurs, der letztendlich zum Wahldesaster führte. Aus und vorbei, diese Chance wurde kleinmütig vertan.

Zehn Jahre einer linken Mehrheit im Bundesrat hätten doch ausreichen müssen, um zu erkennen, dass bei SPD, Linken und Grünen mehr an Übereinstimmung zu erzielen ist als bei den Unionsparteien. Es mag verwegen klingen, aber diese Möglichkeit besteht noch immer.

Dazu bedarf es von allen drei Parteien allerdings die Courage, von vornherein klar zu sagen, dass man es zusammen schaffen will. In diesem Punkt stimme ich Sahra Wagenknecht ausdrücklich zu.

Es braucht jetzt endlich eine Sammlung der linken Kräfte. Ein paar gemeinsame Grundsätze als „Gerüst“ würden für den Anfang ja schon genügen: die Abschaffung des Zwei- Klassen-Systems bei der Krankenversicherung; eine Rentenversicherung, bei der wirklich alle einzuzahlen haben, vom kleinen Angestellten, den einfachen Arbeitern, den Unternehmern bis hin zum Spitzenbeamten; die Abschaffung der Leiharbeit; das Verbot der grundlosen Kündigung bei Einjahresverträgen; die Einführung einer Mindestrente oberhalb der Armutsgrenze; ein Einwanderungsgesetz, wie es zum Beispiel in Kanada seit Jahrzehnten gilt; eine Besteuerung von Einkommen und Gewinnen, die dort gilt, wo diese erzielt werden.

Das wäre ein glaubhafter Anfang hin zu einer halbwegs gerechten Gesellschaft, der mit Sicherheit von einem Großteil der Bürger unterstützt und mitgetragen würde. Dann wären wir dem Land, „in dem wir gerne leben“, ein Stückchen näher gerückt.

Solange aber das diffuse Gefühl vorherrscht, dass die Lobbyisten der Großunternehmen sich ihre Politik kaufen können und der Rest sehen soll, wo er bleibt, werden wir die politischen Zustände ertragen müssen, wie wir sie derzeit erleben. Die Jusos haben das längst begriffen.

Also: Neuwahlen sind immer noch besser als die vermurksten Kompromisse zweier Parteien, die eh nicht zusammengehören.

Peter Trauden, Heilbach

Der parteiinterne Abstimmungsprozess in der SPD über die Bildung einer neuen Regierung – insbesondere die geplante Mitgliederbefragung über einen Koalitionsvertrag – wurde zwar vom Bundesverfassungsgericht als verfassungsgemäß eingestuft (siehe Beschluss 2 BvQ 55/13), ich halte ihn zumindest für bedenklich. Das politische System der Bundesrepublik ist eine repräsentative Demokratie, was unter anderem im Grundgesetz erkennbar ist: Gemäß Art. 38 GG sind die Abgeordneten des Bundestages „an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen“ (kein imperatives Mandat). Gemäß Art. 63 GG wird der Bundeskanzler vom Bundestag gewählt, also von den nicht an Weisungen gebundenen Abgeordneten. Üblicherweise handeln aber nicht die Fraktionen des Bundestages, sondern die Parteien federführend einen Koalitionsvertrag aus und legen sich damit auch auf die Person des Bundeskanzlers fest, der dann auf der Grundlage des Koalitionsvertrages die Regierung bildet.

Diese Vorgehensweise ist unbedenklich, da die Abgeordneten über die Fraktionsführung unmittelbar in die Verhandlungen und damit in die Entscheidungen eingebunden sind.

Wenn aber alle Parteimitglieder der SPD beim Koalitionsvertrag und damit auch bei der Regierungsbildung das letzte Wort haben, so ist das zumindest grenz­wertig: 1. Der unmittelbare Einfluss der Abgeordneten der SPD auf diese Entscheidung ist verschwindend gering. 2. Das Votum aller SPD-Mitglieder übt einen so starken Zwang auf die Abgeordneten der Partei aus, dass sie ihm folgen müssen – was sie dann wohl auch tun. Dies kommt einem imperativen Mandat gleich, denn die Abgeordneten sind faktisch an die Weisungen der Parteimitglieder gebunden.

Es sollte nicht sein, dass – entsprechend dem Grundgesetz – alle Bürger den Bundestag wählen, aber danach nur die Mitglieder einer Partei über das Zustandekommen einer Regierung entscheiden und damit die Wahlentscheidung aller Bürger konkretisieren. Dies ist mit dem Prinzip „repräsentative Demokratie“ nur schwer zu vereinbaren. In der jüngsten Geschichte der USA wurde deutlich, dass direkte Demokratie nicht zwingend eine bessere Demokratie ist; wir sollten unsere repräsentative Demokratie in Ehren halten.

Hermann Dellwing (SPD-Mitglied), Hermeskeil

Ich begreife das Getue um eine erneute große Koalition nicht. Wir hatten sie doch lange genug. Was haben beide Parteien denn Großes bewirkt? Die einen tragen ein C, die anderen ein S in ihrem Namen. Eigentlich müssten sie auch entsprechend handeln. Ist es so?

Andrea Nahles blieb als Sozialministerin einiges schuldig. Nicht einmal bei der Mütterrente hat sie es geschafft, dass alle Kinder gleich behandelt werden. Je nach Geburtsdatum gibt es immer noch Unterschiede in der Bewertung.

Und wie soll die Bürgerversicherung eigentlich aussehen? Ich vermisse einen entsprechenden Entwurf. Hatte die DDR nicht eine ähnliche Bürgerversicherung? Warum haben wir nach dem Fall der Mauer unsere Sozialversicherungsfachleute in den Osten geschickt, um unser vielgelobtes Sozialversicherungssystem dort einzuführen?

Mich wundert nicht, dass die beiden großen Parteien bei der letzten Wahl so große Verluste hinnehmen mussten. Sie sollten beide einmal gut nachdenken.

Herbert Daufenbach, Wittlich