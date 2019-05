Politik : Wunderbarer Kapitalismus

Zum Kommentar „Kühnerts Schuss geht für die SPD nach hinten los“ (TV vom 3. Mai) schreibt Peter Trauden:

Der hat nichts geraucht, der hat einfach mal gesagt, was seine Partei endlich wieder werden sollte, nämlich die der Arbeiter, der sogenannten kleinen Leute. Klar, der Kapitalismus funktioniert, die Wirtschaft brummt, und die Konzerne schreiben tiefschwarze Zahlen. Nur fallen dabei immer mehr Menschen in prekäre Verhältnisse. Die, die einen festen Arbeitsplatz haben, werden sich nicht beklagen, aber was ist mit denen, die seit Gerhard Schröders „Sozial“-Reformen durch den Rost gefallen sind? Die sich seit Jahren in der Hartz-IV-Falle befinden, die trotz Mini-Jobs ihre Familien nicht anständig durchs Leben bringen können, die mit ihrer Rente so gerade eben ihre Miete zahlen können und fürs warme Essen bei den Tafeln anstehen müssen?