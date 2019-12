asdf : Wunderschön

Zum Artikel „Weihnachtsmann dringend gesucht“ (TV vom 29. November) schreibt Clemens Tautges:

Im Beitrag ist die Rede von 349 Euro, 169 Euro, ja, haben die Weihnachtsmänner und Nikoläuse denn alle die Raffsucht? Wie kommen solche Preise zustande? Welche Kleinverdienerfamilie hat für solche Preise überhaupt das nötige Geld? Das ist Abzocke!

Ich selbst bin 35 Jahre in meinem Ort Bleialf als Nikolaus durchs Dorf gegangen und habe auch überall einen kleinen Bonus erhalten. Gesundheitshalber musste ich diesen schönen „Job“ beenden und mittlerweile hat sich (Gott sei Dank) auch wieder ein Nachfolger gefunden, der den Kindern ein paar Worte mitgibt und natürlich ein paar Geschenke dalässt. In diesen 35 Jahren habe ich sehr viel Spaß und Herzblut in diesen „Job“ gelegt, ich habe so viel Schönes, Lustiges, ja, auch Trauriges erlebt.

Diese lange Zeit meiner jährlichen Familienbesuche am 5. Dezember war wunderschön, ich möchte sie nie und nimmer missen. Und dafür findet sich heutzutage an vielen Orten in Deutschland angeblich niemand mehr, der es macht?

Es ist so herrlich, in die warme Stube einzutreten, wo Eltern, Kinder, womöglich noch die halbe Verwandtschaft schon sehnsüchtig auf den Nikolaus wartet, manchmal mühsam ein Nikolauslied zusammenbekommt, der Opa auch schon mal eine Rute kriegt, weil er den kleinen Enkel Fritz geärgert hat. Es ist einfach wunderschön.

Nur haben heute auch die wenigsten noch den A... in der Hose, um vor mehreren versammelten Leuten, gestützt durch ein paar von den Eltern vorgegebene Stichpunkte (du darfst nicht mehr in die Hose machen, den Schnuller gibst aber jetzt mal dem Nikolaus mit), ihr Ding durchzuziehen. Mit PC oder Smartphone kein Problem: Top-Ansprache, Top-Ideen, alles top! Mein Aufruf: Leute, werdet Nikolaus oder Weihnachtsmann für ein paar Stunden, an einem Tag im Jahr, für eine manierliche Gage! Bereitet Freude und macht euch selber damit froh! Auch wenn ich etwas flapsig geschrieben habe, so meine ich es doch ernst. Ich war traurig, aufhören zu müssen!