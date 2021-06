Leserbrief : Zählt der Wille der Bevölkerung noch?

Hühnerfarm

Im Prinzip ist es zum Heulen, dass eine Hühnerfarm in dieser Größenordnung überhaupt noch gebaut werden darf und dann noch unter Bio-Richtlinien ihre Tiere halten will. Was ist das Bio-Siegel eigentlich noch wert? Obwohl die Menschen in Wawern gegen diese Ansiedlung sind, könnte über ihre Köpfe hinweg bestimmt werden. Da frage ich mich schon, ob wir wirklich in einer Demokratie leben.