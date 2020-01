Gesellschaft : Zeichen der Menschlichkeit

Zu den Leserbriefen unter der Überschrift „Wie lange noch? Für immer.“ (TV vom 15. Januar) schreiben Hermann Weichselbaum, Markus Franzen und Erika Sittmann:

Die Reaktionen auf den Leserbrief des ehemaligen Geschichtslehrers haben mich überwältigt. Die Antworten waren eindeutig und haben auch meine volle Zustimmung.

Begriffe und Formulierungen wie „Schuldkulturwahn“, die „Dummdeutschen“ oder „unsere Kinder müssen hiervon befreit werden“ (gemeint ist wohl die dunkle Vergangenheit) ähneln den populistischen Sprüchen eines Björn Höcke über das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Das Vergegenwärtigen von Erinnerung mit Einrichtungen und Denkmälern, mit historischen Forschungsarbeiten und kritischen Prüfungen ist im Hinblick auf die Zukunft und den Frieden jedes Landes von großer Bedeutung .

Krieg, Völkermord und anschließende totale Zerstörung in nur zwölf Jahren, das ist wohl einmalig in der Geschichte. Vielleicht war alles zu kurz, das es schon wieder vergessen ist. 1933 hat wohl keiner an die Möglichkeit eines nationalideologischen Zusammenbruchs gedacht. Die Denkmäler damals hatten eine andere Zielrichtung.

Hermann Weichselbaum, Konz

Gedenken und Erinnerung sind ein Zeichen von Menschlichkeit! Die Äußerungen und Ansichten, die Rudi Freyler in seinem Leserbrief getroffen hat, teilten und teilen auch heute leider immer noch etliche Zeitgenossen. Ich bin 1968 geboren und gebe folgendes zu bedenken: Gäbe es kein Zeugnis über die von den Nazis verübten Gräueltaten und deren menschenverachtende Brutalität und Grausamkeit, so würde es wohl schwerfallen zu glauben, dass Massen an Menschen einem derart fanatischen Wahn verfallen und folgen können, der sie zu unmenschlichen Bestien werden lässt. Von daher halte ich es für enorm wichtig, die Erinnerung an diese dunkle Zeit aufrechterhalten. Das Gedenken an die Verfolgten, Gejagten und Ermordeten des Nazi-Regimes werte ich weder als „Schuldkulturwahn“ noch als Sühneverpflichtung, sondern als ein bekennendes Zeugnis der Menschlichkeit. Schließlich lebten die Ermordeten vor gut 70 Jahren mitten unter uns. Sie waren Nachbarn unserer Vorfahren, waren Teil unserer Dorfgemeinschaft und Kultur. Es wäre beschämend, würden wir das alles einfach so als vorbei und erledigt betrachten.

Täter stehen ohnehin mehr im Fokus der Öffentlichkeit als die Opfer. Über die Charaktere brutalster Verbrecher wird in den Medien gerne und ausführlich berichtet. Auch Jahrzehnte nach ihrem Ableben noch in Form von Reportagen (zum Beispiel Jack the Ripper). Sie werden so zum Mythos. Die Opfer hingegen bleiben Opfer und verharren in der Bedeutungslosigkeit.

Wenn sich diese Sichtweise in der Gesellschaft auch einmal für Diktatoren und Kriegstreiber durchsetzt, dann sollten wir vor Scham im Erdreich versinken.

Markus Franzen, Schillingen

Sie sollten die Leserbriefe besser abschaffen! Sie zeigen mir immer wieder, wie krank unsere Gesellschaft ist! Wer die Wahrheit sagt, wird grundsätzlich diffamiert. Die Menschheit ist am Verdummen!

Andererseits sind all diese unglaublichen Zu- und Missstände auch nicht zu ertragen. Ich nehme an, meinen Leserbrief werden Sie natürlich nicht veröffentlichen.