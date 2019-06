Dorfentwicklung : Zeitpunkt wirft Fragen auf

Dorfentwicklung

Bis zur besagten Gemeinderatsitzung am 15. Mai wurden bewusst oder unbewusst Informationen zurückgehalten. Begründen lässt sich das ganz einfach: Informationen zur Ausschusssitzung wurden falsch in der Wochenzeitung „Mein Wittlich.Land“ abgedruckt. Eine Information durch den Ortsvorstand an die anliegenden Anwohner geschieht jedoch nicht. Eine Anfrage eines Anwohners an den Ortsgemeinderat wird nicht an die Ratsmitglieder weitergegeben beziehungsweise nachgereicht. Stattdessen wird das Schreiben an die Verbandsgemeinde Wittlich-Land weitergeleitet, um sich meiner Meinung nach hinter dieser zu verstecken. Angeblich per E-Mail verschickte Antwortschreiben an den Antragsteller kommen nur beim Ortsbürgermeister an. Jedoch nicht beim Antragsteller. Genauso erging es auch schon Ratsmitgliedern.