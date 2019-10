Klima : Zerstörte Umwelt, unterdrückte Menschen

Zum Leserbrief „Von wegen umweltfreundlich“ (TV vom 23. Oktober) schreibt Stefan Hahmann:

Ich möchte den Beitrag von Marcel Schanen einfach mal umschreiben. Autos mit Verbrennungsmotoren haben nämlich große Nachteile.

In den Ölförderländern gibt es riesige Umweltzerstörungen, die nicht nur das Leben der Menschen dort bedrohen, sondern weltweit. Zum Beispiel wird immer mehr Wasser und ein Chemikalien-Cocktail zur Förderung von Erdöl eingesetzt, weil die Quellen nicht mehr so sprudeln wie noch vor Jahrzehnten. In Afrika ist das Wasser im Nigerdelta stark mit Öl verunreinigt. Davon trinken ist tödlich, die Umwelt ist verseucht, das Ökosystem kaputt.

In den meisten Ölförderländern sind korrupte Regierungen an der Macht, unter deren Regime kein Deutscher leben wollte, deren Öl wir aber alle lieb und gerne kaufen. Jeder, der sich ein Auto mit Verbrennungsmotor anschafft, sollte wissen, dass er damit zur Unterdrückung dieser Völker und zur Umweltzerstörung beiträgt.

Bei all diesen Nachteilen zur Gewinnung von Öl, Diesel und Benzin ist ein Auto mit Elektromotor nach heutiger Sicht die saubere Lösung, was aber die althergebrachte und (noch) wirtschaftlich starke deutsche Automobilindustrie nicht davon abhält, alles nur mögliche zu tun, um ihre traditionelle Cash-Cow Dieselmotor weiter am Leben zu erhalten unter Zuhilfenahme ihres enormen Einflusses auf die Bundesregierung. Komischerweise geht das nur in Deutschland.

Automobilhersteller in anderen Ländern reagieren schon, sie wollen künftig keine Dieselmotoren mehr produzieren.

Und wenn die deutsche Automobilindustrie nicht schnell reagiert, wird es ihr wahrscheinlich genauso ergehen wie einigen Energiekonzernen, die nicht oder zu spät auf die Energiewende reagiert haben und deren Aktienkurse eingebrochen sind.

Außerdem geht derzeit der größte Teil des Lithiums nicht in die Herstellung von Autobatterien, sondern in die Produktion von Handy- und Laptop-Akkus – jeder von uns besitzt etliche davon.

Also bleiben wir einfach sachlich und objektiv. Jede Seite hat ihre Argumente, aber ich bin davon überzeugt, dass E-Autos die bessere Alternative sind. Und natürlich mit dem Rad, mit Bussen und Bahn fahren und nicht mehr in Urlaub fliegen, aber wer will gerade darauf verzichten?