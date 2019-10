Forum : Ziviler Ungehorsam

„Die einzige Hoffnung für den Planeten ist, dass wir irgendwann aussterben.“ (T.C. Boyle)

So haben wir uns also die Träume eines Öko-Terroristen vorzustellen, eines Typen wie Ty Tierwater, der sich nach einem Rächer sehnt. Einem Rächer, „der herabfuhr und sie alle auslöschte, all die wimmelnden Massen da draußen mit ihren Hondas und Küchenmaschinen und Tagesdecken und Spitzentüchlein […]. Einen Kometeneinschlag. Die Pest, zur Unkenntlichkeit mutiert und wiedergekehrt, um das Land heimzusuchen. Feuer und Eis. Die Endlösung.“ Er selbst, Ty Tierwater, überlebt „wundersamerweise – und seine Frau, seine Tochter und ein paar andere, die Respekt für die Erde hatten –, und sie würden die neue unzivilisierte Zivilisation auf der Asche der alten aufbauen. Kein Fortschritt mehr. Kein Konsum. Nur das Leben.“