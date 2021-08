Abfall : In höchstem Maße zweifelhaft

In höchstem Maße zweifelhaft

Abfallwirtschaft

Zum Artikel „Was mit den angespülten Mülltonnen in Wittlich passiert“ vom 24. August schreibt Hans Fischer:

Wenn der Zweckverband ART beim Verlust einer Tonne durch die Hochwasserkatastrophe je Tonne eine Gebühr von 26,42 Euro in Rechnung stellt, so wird nur die Dienstleistung „Lieferung“ berechnet. Der Wert der Tonne wird nicht in Ansatz gebracht.