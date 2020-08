Meinung : Ein Blick in die Verordnung

Corona

Sehr erstaunt war ich , als ich am Nachmittag des 2. August den Platz an der Lieser in Wittlich aufsuchte. Sollte etwa die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV), mit der die Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen in deutsches Recht umgesetzt wurde, über Nacht aufgehoben worden sein? Wie anders sollte ich mir erklären, dass Demonstranten (m/w/d) einen Lärm machen dürfen, von dem handelsübliche Rasenmäher nur träumen können. Und das zu dem einzigen Zweck, andere an ihrem grundgesetzlich verbrieften Recht auf freie Meinungsäußerung zu hindern. Da spielt es auch keine Rolle, für wie verquer ich deren Ansichten halten mag. Laut Aussage eines Polizisten war eine Vertreterin der Genehmigungsbehörde vor Ort. Bleibt nur zu hoffen, dass die vor Erteilung weiterer Genehmigungen an die Grundgesetzverteidiger von links noch mal einen Blick in obige Verordnung, vielleicht aber auch in den Paragrafen 117 des Ordnungswidrigkeitengesetzes (unzulässiger Lärm) wirft.