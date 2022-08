Wein : Kein Bezug zum Wein und zur Region

Weinfeste

Über mehrere Jahre habe ich mit Freunden verlängerte Wochenenden in Maring verbracht und von dort Tagestouren mit dem Fahrrad unternommen. Durch die Pandemie usw. bedingt wurde diese lieb gewonnene Regelmäßigkeit leider unterbrochen. Um so erfreuter war ich, als ich durch meinen Maringer Weinlieferant erfahren habe, dass in der Zeit vom 5. bis 7. August die „Maringer Weingenusstage“ stattfinden würden. Wein- und Speisengenusstage durfte ich in der Vergangenheit schon häufiger bei Straßenfesten in Bernkastel-Kues erleben und war stets begeistert. Also stand für mich fest, auch in Maring bei diesen Genusstagen den Wein und die angebotenen Speisen zu genießen.