Energie : Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden?

Erneuerbare Energie

Der TV schreibt in oben genanntem Artikel: „Die Ausstattung von öffentlichen Gebäuden mit Solar-Panels bringt nicht so viel wie erhofft.“ Diese ernüchternde Feststellung hat System und das ist von der Bundesregierung genau so gewollt. Vordergründig lässt sich Bundeskanzlerin (und Ex-Umweltministerin) Angela Merkel gerne medienwirksam vor schmelzenden Gletschern und mit Greta Thunberg ablichten. Und Bundeswirtschaftsminister (und Ex-Umweltminister) Peter Altmaier schaut treuherzig in die Kamera und verkündete allen Ernstes „Viele Menschen, denen das Klima wichtig ist, haben wir enttäuscht“.