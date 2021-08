Gewerbegebiete : Sagen alle Kritiker das gleiche?

Gewerbegebiete

In dem Artikel von Herrn Linz werden die Argumente zugunsten der aktuellen regionalen Industrieflächenplanungen akribisch aufgezählt. Zu den konkreten Argumenten der Kritiker findet man nichts. Es werden nur kurz „immer ähnliche“ Allgemeinplätze erwähnt. Und natürlich werden für das Fehlverhalten weniger Personen bei einer von allen anderen verurteilten Straßenblockade gleich alle Kritiker mit verhaftet. Dies in der Rubrik „Meinung und(!) Analyse“. Sorry, als Meinungsartikel ist das vielleicht gerade noch erträglich, aber Analyse(!) geht anders! Sagen die Kritiker wirklich zu den drei aufgezählten Projekten alle das gleiche? Haben sie wirklich nichts Konkreteres zu vorzubringen als „Zeitgeist“-Argumente von Greta Thunberg und Luise Neubauer?