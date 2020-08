Meinung : Seine Zeit ist schlichtweg abgelaufen

Kommunalpolitik

Jetzt sind wieder Bewegung und reichlicher Gesprächsstoff in den kleinen Hunsrückort Horath zurückgekehrt. Was ist passiert? Der 82-jährige Helmut Schuh hat angekündigt, dass er das freiwerdende Mandat als Nachrücker im Gemeinderat annehmen wird. Um diese Geschichte verstehen zu können, muss man die Uhr zurückdrehen: 2004 hat der damalige und sehr erfolgreiche Ortsbürgermeister Schuh nach 35 Dienstjahren seinen Rückzug erklärt. Entgegen der Ankündigung ist er kurze Zeit später als Nachrücker wieder in die Gemeinderatsarbeit eingestiegen. Diese unerwartete Mitgliedschaft im Rat gab ihm auch eine optimale Gelegenheit, seinen Nachfolger sukzessive in die Materie einzuführen. Aber man musste kein Prophet sein, um prognostizieren zu können, dass diese Kooperation nicht funktionieren konnte.