Medizin : Hunderte Hausärzte werden in Rente gehen

Ärztemangel

Die ärztliche Versorgung auf dem Lande, darunter verstehe ich die Versorgung der Bevölkerung durch Ärzte aller Fachrichtungen, ist leider wie so viele andere Themen (Arbeitslosigkeit, Fachkräftemangel im Handwerk, Lehrkräftemangel, Fachkräftemangel in der Kranken- und Altenpflege) zu einem Dauerthema geworden und wird es auch lange bleiben, weil es keine ernsthaften Bemühungen der verantwortlichen Institutionen gibt, dies zu ändern.

Man ist dazu übergegangen, den Mangel zu verwalten und die Bevölkerung mit Ankündigungen abzuspeisen. So habe man zum Beispiel in Mainz einige Studienplätze für Medizinstudenten reserviert, die sich nach dem Studium verpflichten, sich auf dem Land niederzulassen, um dem zu erwartenden Ärztemangel zu begegnen.

Abgesehen davon, dass die Ausbildung rund zehn Jahre dauert werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rheinland-Pfalz allein einige Hundert Hausärzte in Rente gehen. Welcher junge Hausarzt wird sich dann in einem derart unterversorgten Gebiet niederlassen ?

Kommen wir auf die Lage in Morbach zu sprechen. Während die zahnärztliche Versorgung die nächsten Jahre in unserer Region zwischen Bernkastel und Idar-Oberstein noch gesichert ist, sieht es mit der ärztlichen Verfügbarkeit bitter aus. Das Durchschnittsalter der Morbacher Ärzte liegt bei 60 plus. Somit ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren die meisten ärztlichen Kollegen nicht mehr verfügbar sein werden, es sei denn, sie arbeiten, so wie ich, bis zum 72. Lebensjahr. Die Absicht der Gemeinde Morbach mit der Errichtung eines Ärztehauses ist sicherlich ein Versuch, dem entgegenzuwirken.