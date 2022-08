Tourismus : Wohnraum vermieten, damit die Stadt attraktiv bleibt

Tourismus

Die wichtige Frage ist: Wieso werden so viele Mietwohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt und wieso wird damit dringend benötigter Wohnraum entzogen? Auch beim Bauamt in Bernkastel-Kues wurden und werden etliche Anträge auf Umnutzung von Mietwohnungen in Ferienwohnungen gestellt. Der Bauausschuss der Stadt kann die Anträge auf Umnutzung nur abnicken. Familien, die nach Bernkastel-Kues ziehen wollen, finden kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Schuld an dieser Situation sind nicht Airbnb und Co., sondern Hauseigentümer, die Wohnraum in Ferienwohnungen umwandeln.