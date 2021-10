Leserbrief : Einfach einmal pragmatisch entscheiden

Schulen

18 Monate Diskussionen über Lüftungen für Grundschulen und jetzt die Entscheidung des Verbandsgemeinderates Bernkastel-Kues: „Stoßlüften gilt weiterhin als effektiv“, so die CDU-Fraktionsvorsitzende. Die anderen Fraktionen kann ich gut verstehen, die diesen Vorschlag der CDU aus parteitaktischen Gründen mittragen. So bringt man sich als Opposition schon mal frühzeitig in Stellung. Nicht nur die CDU-Fraktion wird kleiner werden, auch die Chancen, den VG Bürgermeister zu stellen, werden geringer.