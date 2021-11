Leserbrief : Keine deutliche Besserung in Sicht

Pandemie

Menschen warten bis zu fünf Stunden in der Kälte vor dem Impfbus in Wittlich und es ist keine deutliche Besserung in Sicht. Das Impfzentrum des Kreises Bernkastel-Wittlich ist noch geschlossen. Die Arztpraxen sind durch die Impfungen an der Belastungsgrenze angekommen, schon mal in dieser Jahreszeit sich die Arztbesuche für „normale“ Krankheiten häufen. Die Krankenhäuser im Kreis haben noch keine Impfbereitschaft erkennen lassen. Wer also einen festen Impftermin haben möchte, muss sich wohl um einen solchen im Impfzentrum Trier bemühen. Ob das die Impfbereitschaft fördert?