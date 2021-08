Reiterhof : Wir zahlen Steuern, aber haben anscheinend keine Rechte

Reiterhof

Zum Artikel „So soll der Pferdehof in Klausen erweitert werden“ vom 2. August schreibt Heidi Bastobbi:

Es wäre vielleicht auch einmal nötig, das Ganze aus der Sicht der Anwohner zu sehen. Alle Besucher des Reiterhofes nutzen illegal einen hinter der Straße Neugarten verlaufenden Wirtschaftsweg, obwohl ausreichend öffentliche Straßen zur Verfügung stehen! Man fährt schon ab Esch einen gesperrten Wirtschaftsweg und führt dies in Krames bequemerweise ohne Rücksicht auf die Anwohner fort.

Sonntags in der Mittagsruhe wurden innerhalb einer Stunde 27 Autos und ein Motorrad gezählt. Ich musste schon mein Schlafzimmer zur Straßenseite verlegen, weil es dort ruhiger ist und nicht bis spät in die Nacht Autos mit voll aufgedrehter Musik dort durchpreschen. Ganz zu schweigen vom auch mitten in der Nacht mit Vollgas durchröhrenden V8- Pickup des Besitzers. Auf dem Wirtschaftsweg wird gerast, als gäbe es kein Morgen, obwohl der gesamte Anwohnerbereich eine 30er-Zone ist.