Energie : Alles hat seine Zeit – auch die Erde

Energie

Herr Linz plädiert dafür, dass erneuerbare Energie belohnt werden muss. Damit reiht er sich ein in die unendlich lang scheinende Reihe der Dummköpfe, die für erneuerbare Energien schwärmen und deren auf der Hand liegenden Nachteile ausblenden. Die erneuerbaren Energien sind nach wie vor nicht grundlastfähig, die für den erzeugten Strom notwendige Speichertechnik ist nach wie vor entweder nicht vorhanden oder in höchstem Maße unwirtschaftlich, obwohl es seit 1983 Experimente mit Windkraft gab in Deutschland, nämlich mit dem „Growian“. Elektrische Netze aber können keine Energie speichern. Da Wind und Sonneneinstrahlung nicht planbar sind, wird, um die nötige Grundlast des deutschen Stromnetzes auf dem erforderlichen Level zu halten, regelmäßig Strom aus dem Ausland dazu gekauft, und zwar der Strom, der auf dem europäischen Markt angeboten wird, wozu auch Strom aus Atomkraft und Kohlekraftwerken zählen.