Meinung : Impfdrängler sollen bestraft werden

Impfung

Was das Ganze noch brisanter macht ist, dass an jenem Tag (Januar!) im Seniorenheim in Thalfang die zuständige Impfärztin seine Tochter war. Diese betreibt eine Arztpraxis im Ort und ist auch im VG-Rat.

Als Landrat Eibes (CDU) sich dazu bekannte, sich schon im Januar impfen gelassen zu haben, war die Reaktion der Landtagsabgeordneten Bettina Brück (SPD) in den Medien heftig, aber richtig. In diesem Falle dagegen war von Frau Brück nichts zu hören. Auch die Aussage von Vera Höfner, Verbandsbürgermeisterin der VG Thalfang, dies sei eine Angelegenheit des Gesundheitsamtes und damit für sie erledigt, kann ich nicht nachvollziehen.

Haben unsere Politiker denn kein Gespür mehr dafür, was richtig ist und was falsch. Wie konnte der VG-Rat in der Sitzung gegen eine Aufklärung stimmen. 16 zu 4 Stimmen, 1 Stimme Enthaltung gegen eine Untersuchung oder Aufklärung. Ein transparenter Umgang mit dieser Affäre wäre für alle gut. Es würde wieder verlorenes Vertrauen in die Bürgervertretung zurückgewinnen.