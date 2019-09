Ihre Meinung : Unkalkulierbares Risiko

Kommunalreform



Der Zusammenschluss der Gemeinde Morbach mit der VG Thalfang ist zu einem Dauerthema geworden. Als ich noch in Morbach wohnte, leider musste ich Morbach aus gesundheitlichen Gründen verlassen, diskutierte man das Für und Wider. Dabei wird von den verantwortlichen Bürgermeistern, Beigeordneten und Landrat so getan, als ob immer neue Fakten auftauchen, die nur die SPD geführte Landesregierung lösen könne. Die bekannten Fakten sind: Die VG Thalfang hat einen Schuldenberg von 40 Millionen Euro. Bei einem Zusammenschluss mit der Gemeinde Morbach müsste diese einen Großteil dieser Schulden übernehmen. Hinzu kommen noch die Schulden für die Sanierung der Schule in Thalfang in Höhe von 17 Millionen Euro. Denn der Kreis Bernkastel-Wittlich hatte vor Jahren beschlossen, dass er nur dann diese Schulden übernimmt, wenn die VG Thalfang als Ganzes im Landkreis bleibt. In der aktuellen Konstellation wäre das aber nicht der Fall. So beabsichtigen einige Ortsgemeinden, in den Landkreis Trier-Saarburg zu wechseln.