Leserbrief : Haben wir keine anderen Sorgen?

Pilger-Radweg

Man fragt sich, wenn man den Artikel über den Pilger-Radweg zwischen Klausen und Himmerod liest, was in manchen Köpfen vorgeht. Viele Menschen haben das Leben durch die Flut verloren, andere haben Hab und Gut verloren und kein Dach mehr über dem Kopf; wissen nicht wie sie die nächsten Wochen und den kommenden Winter überleben werden. Und dann beschweren sich Radfahrer über einen noch nicht optimal gestalteten Radweg. Haben wir keine anderen (Luxus-)Sorgen, als über einen Radweg zu lamentieren? Diese Menschen sollten lieber in die Flutgebiete fahren und helfen, statt über unwichtige Dinge zu meckern.