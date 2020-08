Hotelschiff : Mehr mutige Entscheidungen treffen

Kommunalpolitik

Für wen macht Bürgermeister Langer hier PR? Für sich bezeihungsweise den Rat oder für das Hotelschiff? Ist es nicht so, dass der Stadtrat machtlos war, in Richtung der Entscheidung ob das Hotelschiff hier ständig anlegen kann oder nicht, da der Stadtrat sich seinerzeit nicht entscheiden konnte, sich an dem notwendigen Kosten für den Trafo zu beteiligen? Damit verlor der Stadtrat auch den Einfluss über den Parkplatz vor dem Hotelschiff, da durch die Gäste des Hotelschiffs etliche Parkplätze, die sonst so dringend notwendig sind für unsere Touristen, der Stadt verloren gingen.

Da erwähnt Herr Langer den Weihnachtsmarkt und eventuell 200 000 Gäste, die zum Weihnachtsmarkt kommen könnten. Warum sollten die Gäste nicht Masken tragen am Weihnachtsmarkt? Völlig ungelöst ist die Parksituation, obwohl seit weit mehr als einem Jahr an einem Konzept gearbeitet wird. Dafür müssen erst wieder Experten gegen „Gebühr“ herangezogen werden. Und die so notwendige Entscheidung für ein Eintrittsgeld zum Weihnachtsmarkt ist immer noch nicht getroffen, wie auch die Entscheidung über die Organisation zur Erhebung des Eintrittsgeldes.

Man wolle kein Eintrittsgeld erheben, wegen der Corona-Krise, so stand es hier vor einigen Monaten in der Presse. Dabei ist das Geld vorhanden, wie wir zurzeit durch den erfolgreichen Tourismus in unserer Stadt erfahren. Das Eintrittsgeld für die Stadt wäre jetzt mehr als nötig auch auf die Gefahr, dass ein paar Gäste weniger kommen. Warum hören wir nichts, was die Stadt im Bezug auf die Organisation des Eintrittsgelder letztendlich plant?