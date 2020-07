Geschichte : Noch nicht ganz aufgearbeitet

Geschichte

Zum Beitrag „Geschichte in Stein geschrieben und aufgearbeitet“ TV vom 27. Juli) schrieb uns Franz-Josef Schmit aus Wittlich:

In oben genanntem Beitrag gibt es Ungenauigkeiten (zum Beispiel zum Ablauf des Pogroms in Osann). Zum „Fall Bermann“, dessen Ermordung im Text etwas nebulös als „dunkles Ereignis“ bezeichnet wird, ist in der Hauptquelle des Texts, der Ortschronik, zu lesen: „Über die Tat zu seinem Nachteil ist bisher dank der noch gesperrten Gerichtsakten nur wenig zu erfahren…“ Das sind schon groteske Formulierungen!