Industrie : Dr. Oetker wird weiter investieren

Neubau Dr. Oetker

Ich bin für den Bau des Lagers. Die Firma Dr. Oetker ist der größte Arbeitgeber in Wittlich. Darüber hinaus beschäftigt die Firma durch Investitionen und Reparaturen Handwerkbetriebe in Wittlich und Umgebung. Dr. Oetker ist seit Jahrzehnten in Wittlich, hat sich ständig vergrößert und wird auch mit Sicherheit in Zukunft weiter investieren. Es wäre ein fataler Fehler, die Entwicklung durch die Ablehnung des Lagers zu bremsen. Das Lager entsteht im Industriegebiet und beeinträchtigt in keiner Weise das Stadtbild.