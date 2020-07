Industrie : Dem Trend Einhalt gebieten

Neubau Dr. Oetker

Zunächst sei gesagt, dass wir Wengerohrer froh mit der Art von Industrie wie Dr. Oetker sind. Es ist auch klar, dass ein gesunder Betrieb expandiert. Und jetzt steht eben an, neue Kapazitäten in Form eines Kühllagers mit einer Bauhöhe von 47 Metern (nach Bebauungsplanentwurf an der Straßenecke Belinger Straße/Zur schwarzen Brücke sogar 49 Meter über Straßenniveau) zu schaffen. Das entspricht einem Wohnhochhaus von rund 16 Geschossen.

Auch hier war von einer Schutzaufgabe der kommunalen Einrichtungen gegenüber den Bürgern von Wengerohr in Bezug auf Auswirkungen auf das Umfeld nichts zu vernehmen. Nur war hinterher das Erschrecken (zumindest beim Bürgermeister) groß als man das „Gerät in seiner Pracht“ stehen gesehen hat. Wie groß ist dann vielleicht das Erschrecken, wenn das Kühllager dominant das Wittlicher Tal beherrschend einmal steht und die Menschen hier in Wengerohr sich anstatt der Sicht auf die Moselberge an riesengroßen Fassadenflächen „erfreuen“ können.