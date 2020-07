Leserbrief : Wenig Freude über Comeback der Biotonne

Zum Bericht „Das Comeback der Biotonne“ (TV-Ausgabe vom 26. Juni) haben uns einige Leser ihre Meinungen mitgeteilt.

Absolut keine Lösung



Was als Optionslösung von der Vulkaneifel-Kreistagsmehrheit angepriesen wird, stellt absolut keine Lösung dar, sondern lediglich eine Verteuerung für die lange vertrösteten Bürger. Es gab überhaupt keinen Grund, das 20 Jahre bewährte System zu beenden und durch ein unerprobtes, keineswegs zu Ende gedachte Bring- System zu ersetzen. All zu viele Mängel – die hier nicht mehr aufgezählt werden müssen, da allseits bekannt – hätten uns Bürgern erspart werden müssen!

Wer auch immer sich als Vater dieses unseligen Bring-Systems rühmt – er hat es verstanden, fast alle Kopfnicker in ART- und Vulkaneifel-Kreisverwaltungs-Gremien zu überreden. Dabei muss er eine Reihe geistferner Helfer gefunden haben: Und wie haben die bekanntesten Kreistagsparteien auf die Misere reagiert? CDU: Herr Schnieder spricht in Bezug auf individuell wählbare Biotonne (gegen Zuzahlung) von einer „Guten Alternative“ …. noch Fragen? SPD: Herr Jenssen kommentiert „Die Grünen“ sehr passend: …..wollen sie doch „ein nicht funktionierendes System fortsetzen, ergänzt um das Feigenblatt Biotonne“. FDP: Weber spricht von einem „faulen Kompromiss“. Schon das Wort „Kompromiss“ ist total fehl am Platz.

Ein bundesweit funktionierendes, echt praktikables Biomüll-System wurde aus Besserwisserei verbunden mit Machtgehabe (evtl. auch Geldgier) über den Haufen geschmissen. Dabei wurden etliche Millionen Euro fehlinvestiert! Was passiert mit diesen Fehlanschaffungen, wenn die ART sich in wenigen Jahren dem Bundestrend anschließen muss? Die Verantwortlichen sind gefordert, hier und heute Verbindlich Auskunft zu geben – sowohl materiell wie finanziell.