Flugplatz

Zum Artikel „Hetzeraths Ortschef will Gewerbe statt Flugplatz“ vom 20. März schrieb uns Kurt Weiser aus Herforst:

Den Wunsch des Ortsbürgermeisters Werner Monzel, den Flugplatz Trier-Föhren in ein Gewerbegebiet zu verwandeln (TV, 20. März 2021) kann ich als Nachbar der Air Base Spangdahlem sehr gut verstehen. Er regt zu der naheliegenden Idee an: Was wäre doch der Flugplatz Spangdahlem für ein großartiges Gewerbegebiet!