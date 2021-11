Leserbrief : Finger weg vom Bernkasteler Bergfriedhof!

Bestattungswesen

Als Bernkasteler Bürger bin ich darüber schockiert, wie man auf die Idee kommen kann, als Alternative für den Wegfall von Parkplätzen am Moselufer aus unserem Friedhof öffentliche Parkplätze zu machen beziehungsweise den Bau eines Parkhauses vorzuschlagen. Welche Geschmacklosigkeit! Der Bernkasteler Friedhof wurde in der Pestzeit im steilen Berghang vor den Toren der Stadt angelegt und 1674 vom Trierer Weihbischof Anethan eingesegnet. 1804 erfolgte die Erweiterung als städtischer Friedhof. Seitdem erwarten unsere Vorfahren dort als „auf Christus Getaufte“ nach ihrem Glauben die Auferstehung. Unsere Friedhöfe sind „Orte der Glaubenshoffnung“, der Begegnung und des Gedenkens. Beide Konfessionen sind sich einig, dass die christlichen Friedhöfe „unverzichtbare Orte des menschlichen Lebens“ und zugleich „bedeutende Kulturorte“ sind, wie im Paulinus vom 20. Oktober 2021 zu lesen war. Im März 2020 wurde auf Empfehlung der Deutschen Unesco-Kommission die Aufnahme der deutschen Friedhofskultur in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes beschlossen. (https://kulturerbe-friedhof.de). Wie aus Landau/Pfalz zu hören war, haben dort Muslime ihre Bestattungskultur, den Ritus der Bestattung in Tüchern, durchgesetzt. Und wie ist das bei uns? Immer mehr getaufte Christen wählen nach Einäscherung die Verstreuung ihrer Asche in alle Winde oder eine mehr oder weniger anonyme Bestattung im Ruheforst. Keine spontane Möglichkeit des Gedenkens, des Besuchs, des Gebetes für die Verstorbenen durch Außenstehende. Auf dem Bernkasteler Friedhof wäre es meines Erachtens nach möglich, durch Umwidmung weitere Rasengräber anzulegen und auch vermehrt Baumbestattung zu gestatten und so einen öffentlichen Ruhepol in Stadtnähe zu schaffen. Wanderer und Gäste nutzen dies und genießen von dort den Blick auf Burg und Altstadt. Wenn wir unsere Bestattungskultur aufgeben, braucht man sich nicht über solche Vorschläge wie den von Herrn Selzer zu wundern. Hier werden unsere Tradition und Altstadt nur noch dem „kommerziellen“ Denken geopfert. Über Jahrhunderte wurden Bernkasteler Bürger auf dem Friedhof beigesetzt und das soll auch in Zukunft so bleiben, also Finger weg vom Bernkasteler Bergfriedhof!