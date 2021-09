Weinbau : Brachflächen fördern biologische Vielfalt

Weinbau

Der Inhalt des oben genannten Leserbriefs scheint mir ideologisch motiviert, hat aus meiner Sicht aber leider das Thema verfehlt. Vielleicht habe ich mich in meinem vorigen Leserbrief auch nicht klar genug ausgedrückt. Mir ging es nicht um die Beseitigung der Brachflächen an sich, sondern darum, dass die dort noch verbliebenen Kulturreben entfernt werden müssen. Unbehandelt werden die Brachweinberge zu einem Brutgebiet für Pilzkrankheiten, die sich dann auf die umliegenden Weinberge unkon­trolliert ausbreiten. Das zwingt uns Winzer zu einer ungewollten Intensivierung der Pflanzenschutzmaßnahmen, die auch unter ökologischen Aspekten nicht erstrebenswert sind.

In diesem Sinne fühle ich mich auch nicht als Drogenbauer, sondern als jemand, der die traditionelle Weinkultur an der Mosel mit hohen Qualitätsansprüchen fortsetzt. Weiterhin liegt mir viel daran, die Böden in meinen Weinbergen in einem natürlichen Zustand zu erhalten und so auch an die nächste Generation zu übergeben.