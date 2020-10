Gebühren : Blanker Unsinn

Abfall

O je, o je, so viel blanken Unsinn aus der Feder eines ehemaligen Kreistagsmitglieds lesen zu müssen, das tut arg weh! Immerhin entscheiden die Kreistagsmitglieder über die Höhe der Müllgebühren. Zinserträge auf Rückstellungen, wer sollte die denn zahlen? Solch umfassendes Nichtwissen offenbart ein großes Problem in unseren Kommunalparlamenten. Es reicht nicht aus, guten Willens zu sein, man muss sich auch um Sachkenntnis bemühen. Und wenn man die nicht hat, ist man gut beraten, einfach zu schweigen. Abstruse Meinungsäußerungen stärken nicht gerade mein Vertrauen in die sachgerechte Arbeit unserer Kommunalparlamente.