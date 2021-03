Geschichte : Zynisch

Geschichte

Der Leserbrief ist zynisch. Ich frage mich, was den Autor dazu veranlasst hat, ihn in dieser Form und mit diesem Inhalt zu verfassen. Der Antisemitismus war schon lange vor 1933 in der damaligen Gesellschaft verbreitet. Dennoch fühlten sich die Juden seinerzeit noch recht sicher in ihrer Heimat. Nach dem Regierungswechsel 1933 verschärfte sich Situation für fast alle Juden erheblich. Ja, formell konnten die deutschen Juden noch eine Weile nach 1933 über ihr Eigentum verfügen. Aber inwiefern waren diese Verfügungen noch frei? Nach dem Boykott am 1.4.1933 und den Berufsverboten ab dem 7.4.1933.