Ihre Meinung : Fuchs, du sollst die Nilgans holen?

Tiere

1. Das Problem der Verunreinigung von Wegen und Wiesen durch Hunde hat der Rat der Stadt doch schon hervorragend gelöst. In der Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues vom 1.4.2020. In regelmäßigen Abständen werden sogar Plastiktüten zur Aufnahme von Kot bereitgestellt. Hier könnte man doch die Verordnung ergänzen und auf die Nilgänse ausweiten. Zum Beispiel Nilgänse sind an der Leine zu führen, Hinterlassenschaften sind sofort wegzuräumen.