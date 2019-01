Politik

Zum Artikel „Wenn Hunde mit EU Geld schwimmen lernen“ (TV vom 11. Januar) erhielten wir folgende Zuschrift:

Vorweg: Hunde müssen nicht schwimmen lernen, sie können es!

In einer Zeit, in der täglich Tausende von Menschen verhungern, bauen wir in Thalfang ein Luxus-Schwimmbad für Hundemenschen und deren vierbeinige Freunde. Die gesamten Baukosten sind mir nicht bekannt, aber allein die EU bezuschusst dieses fragwürdige Objekt mit 74 103 Euro. Wie viel Menschen zum Beispiel im Jemen könnte man allein davon vor dem Hungertod bewahren?

Wir sollten uns schämen!