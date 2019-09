Telekommunikation : Zum Telefonieren in die unmöglichsten Ecken

Zu unserem Artikel „Letzter Platz: Nirgendwo gibt’s so viele Funklöcher wie in Rheinland-Pfalz“ (TV vom 11. September) schreibt Margita Wollscheid, Damflos:

… und nicht nur in der Eifel sondern auch im Hunsrück und Hochwald. Entweder habe ich einen Netzbetreiber mit passablem Netz im Nahbereich, dann geht aber einige Kilometer weiter nichts mehr. Oder ich bin beim anderen Netzbetreiber, der mir ein passables Netz beim Einkauf und in den Zentren bietet, aber am Wohnort ausfällt und mich zum Telefonieren in die unmöglichsten Ecken nach draußen ins Freie zwingt (wegen Netzempfang).