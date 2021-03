Leserbrief : B 53 wird wesentlich höhere Verkehrsbedeutung erhalten

Verkehr

Aufgrund der oben aufgeworfenen Frage nimmt der Landesbetrieb Mobilität dazu wie folgt Stellung: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier beabsichtigt, die B 53 zwischen der alten Moselbrücke bei Wolf und der im Bau befindlichen neuen Moselbrücke bei Rißbach zu erneuern. Der am linken Moselufer gelegene Abschnitt der Straße ist in einem erneuerungsbedürftigen Zustand, insbesondere die moselseitige Stützkonstruktion (Betonrandbalken) ist abgängig, in der Standsicherheit eingeschränkt und damit zu erneuern. Des Weiteren wird dieser Abschnitt der B 53 mit der Fertigstellung der neuen Moselbrücke Wolf eine wesentlich höhere Verkehrsbedeutung erhalten. Künftig wird der Bundesstraßen-Verkehr die neue Brücke nutzen, um die Mosel zu queren. Insofern wird der in Rede stehende Abschnitt der B 53 mehr Verkehr, mehr als doppelt so viel, abzuwickeln haben.