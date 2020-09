Ihre Meinung : Guter Kompromiss für alle

Vitelliusbad

Der Stadtrat ist mit seiner Planung der Bürgerinitiative (BI) weit entgegengekommen, indem noch eine weitere 50-Meter-Schwimmerbahn hinzugefügt wurde, es jetzt also vier anstatt ursprünglich geplanten drei 50-Meter-Bahnen gibt. Dies sollte vollkommen ausreichen, da bei schlechtem Wetter nur wenige Schwimmer im Schwimmbad sind und bei schönem Wetter die Kinder und Jugendlichen sich im Nichtschwimmerbereich aufhalten. Die Schwimmer können also ungestört ihre Bahnen schwimmen. Für ein attraktiveres Angebot in der langen Wintersaison sorgen im Hallenbad unter anderem eine Rutsche und ein Kinderplantschbecken. Hierfür sollten Schwimmer und Nichtschwimmer gerne ein paar Quadratmeter Wasserfläche im Freibad aufgeben können.