Ihre Meinung : Der Wolf kann nicht anders, der Mensch schon

Fauna

TV-Mitarbeiter Christian Moeris erwartet nach den Wolfsrissen bei Hasborn eine „angeregte“ Diskussion, nicht etwa eine „sachliche“. Damit hat er wohl Recht. Leider liefert er in seinem Kommentar selbst einen Beitrag zu einer möglicherweise unsachlichen Diskussion. Wölfe in Deutschland, so häufig eine der vielen unzutreffenden Behauptungen von Wolfsgegnern, seien gar nicht das Ergebnis einer natürlichen Rückkehr. Sie seien vielmehr das Ergebnis einer vom Menschen vorgenommenen Wiederansiedelung. Erwiesenermaßen ist es das nicht!